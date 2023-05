Trovato con la droga: arrestato un 46enne

Firenze, 8 maggio 2023 - Alla vista dei carabinieri aveva palesato una situazione di disagio e, controllato nei pressi di una stazione ferroviaria della Garfagnana, era stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashish ma gli ulteriori accertamenti svolti dai militari di Castelnuovo hanno rivelato che l'uomo era gravato da un ordine di cattura emesso circa due mesi fa dal tribunale di Lucca. Dovendo scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione per cumuli di reato, è stato arrestato l'uomo, di 46 anni, tunisino. Era già noto alle forze dell'ordine, spiegano i militari che dall'ottobre 2022, per tre volte, lo avevano deferito alla procura lucchese. Il 46enne da ieri si trova ristretto presso il carcere di Lucca.

