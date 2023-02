Bagni di Lucca, aperto un nuovo sportello passaporti

L'inaugurazione dello sportello passaporti

Lucca, 16 febbraio 2023 – L’ufficio passaporti ha aperto un nuovo sportello a Bagni di Lucca. L’iniziativa, oltre a favorire gli utenti residenti nei comuni della Garfagnana e della Mediavalle, che per le notevoli distanze hanno non poche difficoltà a recarsi presso gli uffici di Corso Garibaldi 115 della Questura di Lucca, ha l’obiettivo di dimezzare i tempi di consegna del titolo richiesto il quale verrà consegnato in 15 giorni.



È stato il questore di Lucca Dario Sallustio questa mattina, giovedì 16 febbraio, a inaugurare il nuovo sportello passaporti, istituito presso la sede della Polizia Stradale di Bagni di Lucca nell’ambito delle iniziative volte a promuovere il rilascio del titolo di viaggio in tempi brevi.



Presenti all’inaugurazione anche la dottoressa Stio, dirigente la divisione di Polizia amministrativa e sociale della questura, il dottor Ciaramella, dirigente la sezione di Polizia stradale di Lucca e il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini. Lo sportello sarà aperto tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 12 per coloro che hanno prenotato l’appuntamento tramite agenda online il giorno prima.

