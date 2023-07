Weekend da incorniciare Successi in tutta Italia

Un weekend da incorniciare per il Team Promotech G.S. Lucchese, che ha raccolto una serie di successi e grandi piazzamenti in varie gare su tutta Italia. Hanno tenuto alto il vessillo gli atleti, he dalla Toscana fino allo Stelvio hanno ben figurato. Imperversano su tutti i fronti gli atleti del Team Promotech G.S. Lucchese alle varie manifestazioni sportive che si sono svolte non solo in regione ma in tutt’ Italia. Lo scorso weekend Giovanni Nucera è giunto 3 nel trail di Reggello-Vallombrosa e il team Promtech G.s.L. si è piazzato terzo nella tradizionale staffetta di Fucecchio primo tra i club della provincia di Lucca.

Graziano Gigli, ha passato il testimone a Mirko Dolci che ha consegnato a sua volta il bastoncino a Lorenzo Bellinvia autore di una rimonta spettacolare involandosi nei 2.100 m dell’ ultima frazione passando dal settimo posto al terzo posto, per la gioia dei suoi compagni che l’ attendevano sotto la statua di Giuseppe Montanelli nella piazza principale del paese dove era posto l’arco d’ arrivo.

Ma l’impresa che ha il sapore della leggenda l’ha compiuta “II Gladiatore“ Filippo Frassi già solito a praticare gare nei luoghi più disparati, questa volta la sfida con sé stesso è stata inscenata sulla ripida ascesa al Passo Stelvio. Dalle Terme di Bormio sino sul Valico dello Stelvio, 21 km con i suoi 1533 metri di dislivello positivo, è davvero una prova estrema.

Il proget manager della Yachtline di Bientina si è superato impiegando 2 h e 17’ ben 11 minuti in meno del tempo impiegato nel 2014.

Per ultimo altro podio conquistato da Mirko Dolci giunto terzo alla Strafossone alle spalle di atleti quotati quali Vincenzo Grieco e Samuele Oskar Cassi.

Una bella soddisfazione per il Patron della Promotech Andrea Matteoli e per il presidente Andrea Lelli.