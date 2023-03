Volley - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" secondo match casalingo consecutivo, stasera, per la Toscanagarden IMG Nottolini che cerca il terzo successo di fila contro lo Zuma Castelfranco, secondo in classifica: sembra un secolo fa, ma solo lo scorso 13 novembre la Nottolini si presentava in quel di Castelfranco da imbattuta e con sei punti di vantaggio (e una partita in più). Ora la Nottolini, causa un po’ di sfortuna e di infortuni, può, comunque, difendere un ottimo posizionamento nella metà nobile della classifica; mentre le pisane volano a tre punti dalla vetta, anche se una vittoria delle bianconere potrebbe riaccendere la corsa per un posto nei play-off.

In serie "C", ad aprire il pomeriggio a Capannori, sarà, come spesso succede, la seconda squadra della Nottolini, la MAV Autotrasporti, che, alle oggi alle 17.30, ospita il Brulotto Riotorto, formazione settima in classifica, con 24 punti, che, all’andata, s’impose sul proprio parquet per 3-0.

In serie "D" la neocapolista McDonald’s Porcari ha un’occasione d’oro per mantenere la testa della classifica e, magari, provare anche a scrollarsi di dosso la coabitazione con Bottegone. Le porcaresi, infatti, sono impegnate stasera, alle 21, in casa, contro il fanalino di coda Volley Art, in una partita in cui prendersi i tre punti è un imperativo. Al contempo, invece, il Bottegone ha la ben più complicata trasferta fiorentina contro il Primaq, quinto in classifica e in ottima forma.

Impegni casalinghi odierni anche per le altre tre lucchesi del girone che elenchiamo in ordine cronologico. Alle 18 il System ospita il VBA Hoster Food, formazione alla portata delle lucchesi che possono puntare a rientrare tra le prime cinque in attesa del difficile match del Primaq. Alle 20, invece, a Borgo a Mozzano, arriva il Sorms quarto della classe, decisamente un osso duro per le ragazze del Valdiserchio padrone di casa. Infine, alle 20.30, alla "Martini", sfida diretta, settima contro ottava, per la Pantera che proverà ad allungare sul Savino del Bene Scandicci, attualmente dietro di quattro lunghezze.

Andrea Amato