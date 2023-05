Volley: Nottolini, Bertini presidente

Enrico Bertini è il nuovo presidente della Pallavolo Nottolini. Durante l’assemblea generale che si è tenuta martedì sera, a Capannori, è stata rivelata la prima grande novità per la nuova stagione. Paolo Gradi, dopo ben otto anni di presidenza, lascia le redini del club all’ ex vicepresidente e tornerà a fare come all’inizio della sua avventura bianconera, il responsabile del settore giovanile.

Dunque prima importante novità in casa della Toscanagarden Nottolini che, in serie "B1", ha chiuso una buona stagione al settimo posto, centrando la salvezza anticipatamente. Ora il club bianconero, sotto la guida della nuova presidenza, potrà cominciare a programmare la nuova stagione 2023-2024 che, certamente, vedrà le ragazze capannoresi protagoniste. Sicuramente nella serie cadetta di eccellenza, ma, probabilmente, anche nelle categorie inferiori e nel settore giovanile. I primi passi del presidente Bertini, ovviamente, riguarderanno le valutazioni di staff tecnico e prima squadra.