Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" non riesce il colpaccio alla Toscanagarden IMG Nottolini che, sul parquet della Prochimica Biella, parte benissimo, ma finsice per subire il ritorno delle padrone di casa. Dopo aver conquistato il primo set con autorità per 1725, le bianconere perdono i riferimenti e si fanno sovrastare dalle piemontesi, capaci di imporsi, rispettivamente, a 21, 8 e 16 nei successivi parziali per il 3-1 finale. In classifica la Nottolini mantiene, comunque, la propria sesta posizione, con 23 punti a +2 sul Liberi & Forti e un margine più che sicuro sulla zona calda.

In serie "C" ko anche per la seconda squadra della Nottolini che, però, lotta punto a punto per l’intero arco del match sul parquet del Peccioli, perdendo solo a 23 e 22 nei primi due set, salvo cedere nel finale del terzo set, finito 2515 a favore di Peccioli.

In serie "D", tiene il passo delle prime il McDonald’s Porcari che supera per 3-0 (2513, 2516, 2512) il GS Borgo e tiene stretto il secondo posto. Svolge a pieno il suo dovere anche il System, impegnato contro l’ultima della classe, il Volley Art. Alla "Custer De’ Nobili", infatti, le padrone di casa s’ impongono 3-1 (2520, 1925, 2519, 2512), rafforzando la propria posizione tra le top five. Non riesce il colpaccio, invece, alla Pantera che, sul parquet amico, lotta a lungo contro la seconda, il Calenzano, ma finsice per cedere 0-3 con i seguenti parziali: 2628, 1625, 1825. Niente da fare anche per il Valdiserchio che, dopo aver proseguito nella maledizione dei derby, con altri due ko, non riesce a riprendere il percorso virtuoso iniziato a cavallo di fine anno, cedendo sul Parquet del forte Primaq per 3-0 (2514, 2514, 2519).

Andrea Amato