Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" ancora Piemonte nel presente della Toscanagarden IMG Nottolini che, stasera, alle 21, sarà ad Acqui Terme, provincia di Alessandria, per sfidare l’Arredofrigo Valnegri. Dopo il ko al tie-break interno contro Trecate di sabato scorso, ancora una sfida contro una formazione in zona retrocessione, ma che sarà tutt’altro che semplice. A differenza delle giovanissime della Igor, almeno, il Valnegri appare meno in forma, avendo ottenuto, nel 2023, un solo successo, contro l’ultima della classe, il Caselle Torino, ma essendo, comunque, reduce da un buon punto conquistato sul parquet del Valdarno. All’andata le ragazze di Capponi s’ imposero con un netto 3-0.

In serie "C" la Mav Autotrasporti Nottolini prova a bissare il successo di sabato scorso, ma l’impresa sarà ben più complicata. Al "Palapiaggia" di Capannori, oggi, alle 17.30, arriva, infatti, l’Immunoped Dream Volley Pisa, formazione che ha ben 34 punti all’attivo ed è terza, avendo perso solo contro le prime due della classe, più il ko all’esordio stagionale con Riotorto.

In serie "D" è prevista, per quest’oggi, una vera e propria giornata "sliding doors", con Lucca e provincia come centro assoluto, visto che sei delle prime sette saranno proprio impegnate qui.

Partiamo dallo scontro diretto per la seconda posizione, quella che il McDonald’s Porcari cercherà di difendere sul parquet amico dall’assalto del Calenzano che ha 39 punti, solo uno in meno delle porcaresi. Si tratta esattamente di quel punto che il McDonald’s conquistò nel match di andata al tie-break, imponendosi per 15-17 in quel di Calenzano. L’appuntamento per il match-clou di giornata è per le ore 21 di stasera, nell’impianto di via Cavanis. Sarà compito della Pantera provare a fare un favore alla vincente del match di Porcari, visto che, alla "Martini", stasera, alle 20.30, arriva la capolista Bottegone che si presenta con 42 punti contro i 24 delle panterine. In mezzo, in termini di classifica, si pone la sfida della "Custer De’ Nobili", dove, alle 18 di oggi, il System, quinto a 29 punti, proverà ad avvicinarsi alla squadra che gli è immediatamente avanti, ovvero il Sorms che può vantare un +5. Infine, impegno casalingo anche per il Valdiserchio, che, oggi alle 17.30, ospita il GS Borgo.

Andrea Amato