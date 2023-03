"Voglio dimostrare quello che valgo"

Senza tanti clamori e senza comunicati ufficiali Maxuella Lisowa-Mbaka è sbarcata a Lucca già da qualche giorno, proveniente da Bruxelles dove aveva fatto visita alla famiglia una volta liberata dalle israeliane dell’Elizur Ramla. Fatte le visite mediche, la giocatrice ha iniziato subito un tour de force di allenamenti in vista del debutto ufficiale in campionato che, salvo imprevisti, avverrà domenica prossima nella trasferta di Brescia.

Le prime impressioni sono quelle di una giocatrice in forma e molto solare, ben consapevole dell’importante compito che lei come tutta la squadra ha di salvare Le Mura da una possibile retrocessione. Lo testimoniano anche le sue prime parole perché, dopo una stagione a far la straniera solo nelle coppe europee, ha dichiarato: "Ho tantissima voglia di giocare e di far vedere anche qua quello che valgo. Mi dicono che la città è bellissima ed avrò modo di scoprirla anche io nelle prossime settimane". Lisowa non è alta, ma sa usare il suo grande fisico.

Antonio Piscitelli