Vittoria nel Memorial Biagioni: Pallavolo Garfagnana trionfa in Volley

La Pallavolo Garfagnana si è aggiudicata il Memorial “Roberto Biagioni“, torneo federale Under 16 femminile, superando le coetanee del Dream Volley Pisa per 2 a 0. Due giornate di sport, all’insegna dell’amicizia, ben organizzate dalla Pallavolo Garfagnana con tanta voglia di stare insieme e accogliere, di fare promozione e sport. Nella prima giornata la società castelnuovese, guidata dal presidente Marco Giannasi e dal ds Marco Bianchi, ha accolto le ragazze arrivate da Dronero (Cuneo) per rinnovare il gemellaggio consolidato negli anni, grazie appunto al gruppo degli Amici di Roberto Biagioni.

La seconda giornata è stata tutta dedicata alla disputa del torneo che ha visto confrontarsi Pallavolo Garfagnana, Nottolini Capannori, Dream Volley Pisa e Volley Dragon Dronero Cuneo. Nelle partite della mattina, successi di Garfagnana per 2 a 1 su Nottolini e di Dream Volley per 3 a 0 su Dronero. Tutte le squadre e i loro accompagnatori si sono poi trasferiti alla Fattoria Didattica Lo Spaventapasseri per il pranzo. Nel pomeriggio, nella finale per il terzo posto, le ragazze della Nottolini si sono imposte sulla compagine di Dronero, mentre nella finalissima le ragazze di Pallavolo Garfagnana hanno avuto la meglio sul Dream Volley per 2 a 0.

Il premio “Fabio Aprili“, riservato alla miglior giocatrice, è andato alla schiacciatrice del Garfagnana Aurora Angelini. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il delegato allo sport del Comune di Castelnuovo Carlo Biagioni, il delegato della Federazione italiana Pallavolo Daniele Bernicchi e il gruppo degli Amici di Roberto Biagioni. La giornata si è conclusa con un ballo di gruppo di tutte le giovani atlete in mezzo al campo e il saluto emozionato alla squadra in partenza per Dronero.

Dino Magistrelli