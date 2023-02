Vittoria assoluta del nuovo arrivato Bedini

A Sinalunga, nella prima prova regionale del Campionato per società di corsa campestre, il Gp Parco Alpi Apuane - Team Ecoverde – Cetilar ha conquistato la prima posizione assoluta a squadre come avviene da più di dieci anni consecutivi. Inoltre c’è stata la soddisfazione per la vittoria assoluta del nuovo arrivato in maglia biancoverde, il giovanissimo Nicolò Bedini (nella foto), classe 2002 e per le ottime prove di Francesco Nardone (1994), anche lui alla prima presenza con la squadra del presidente Graziano Poli e quinto assoluto al traguardo, di Alessio Terrasi (1990), Giorgio Scialabba (1988), Giacomo Verona (1992), Antonino Lollo (1990), Emanuele Fadda (1989), Andi Dibra (1972), Stefano Bascherini (1988), Carlo Pogliani (1985), Nicolò Bandini (1989), Andrea Marsili (1969), Federico Giannini (1993) e Massimiliano Frandi (1969), Rudy Albano (1992), Omar Bouamer (1989).

Dino Magistrelli