Virtus, titolo toscano

La Virtus Lucca è campionessa toscana di cross femminile "Juniores". E’ quanto accaduto in una location unica, quella delle Mura. In 900 a contendersi il titolo. La gara, valida per la seconda prova regionale dei campionati di società di cross, settore assoluto (seconda del settore "Promozionale"), ha riservato al club biancoceleste, oltre che la soddisfazione per la riuscita dell’evento, anche ottimi risultati tecnici.

La formazione lucchese ha, infatti, conquistato il titolo grazie alle prove di Carolina Fraquelli, campionessa regionale 2023, Giulia Orsi e Irene Giambastiani, rispettivamente quinta e sesta classificata. E’ arrivato anche Il terzo posto con la squadra "Allievi", con l’ottimo bronzo di Sebastiano Simonetti e la qualificazione alle finali della squadra maschile, composta da Zohair Zahir, Tomas Tei, Paolo Marsili, Riccardo Pintus, Fabio Pizzo e Walter Fauci.

Nella prima prova del cross "Promozionale" strepitoso esordio in maglia Virtus per il cadetto Alessandro Santangelo che, alla prima gara da neotesserato, sale con ampio margine sul primo gradino del podio; e bellissima vittoria di Sveva Bertolucci nella categoria "Ragazze".

Gli atleti – che hanno messo a frutto l’ottimo lavoro svolto con i tecnici del mezzofondo Enrico Carelli, Franco Gabbrielli e Massimiliano Santangelo – , sono stati premiati dal presidente del comitato regionale della Fidal, Alessandro Alberti, dal delegato provinciale del Coni di Lucca, Stefano Pellacani e dall’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti.

Il fine settimana ha visto anche la partecipazione di tre atlete ai campionati italiani "Allieve" ad Ancona, con la velocista Viola Perotti che, sui 60 metri, bloccata dall’emozione, non va oltre il crono di 8’’22, confermando, tuttavia, le grandi potenzialità. Bravi, infine, gli atleti impegnati a Livorno nella seconda giornata dei campionati invernali di lanci.

Massimo Stefanini