Virtus: cross, Santangelo tricolore

Appena tesserato, ha portato lo scudetto dopo pochi giorni. Nemmeno i celebrati campioni del calcio. E’ la storia di Alessandro Santangelo che si è cucito il tricolore "Cadetti" sulla maglia della Virtus Lucca agli assoluti di Gubbio di corsa campestre. Una prova eccezionale da parte del quindicenne di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, che ha coperto la distanza dei tre chilometri con il tempo di 9’34” e ha preceduto di sei secondi il trentino Girardini e il siciliano Cavazzuti. Il ragazzo aveva già dimostrato il proprio valore in diverse occasioni e, nella prova in terra umbra, ha dimostrato il talento di cui è in possesso. Molto più di una promessa, come si suol dire e l’ambiente della società biancoceleste è l’ideale per lavorare e crescere tecnicamente. Del resto l’esempio lampante è ancora molto evidente: basti pensare a Marcell Jacobs, medaglia d’oro olimpica a Tokyo, ma cresciuto nella società lucchese.

M. S.