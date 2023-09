Villetta San Romano, Michelangelo Fanani Campione Europeo dei Vigili del Fuoco

Michelangelo Fanani (nella foto il podio europeo), nativo di Villetta San Romano, dove ha sempre abitato, vigile del fuoco dal 1990, prima al Comando di Lucca con la qualifica di capo reparto, attualmente capo del Distaccamento di Castelnuovo, è diventato campione europeo dei vigili del fuoco nella categoria SM 55, riservata a coloro con un età compresa tra i 55 e i 59 anni, vincendo a Feltre, in provincia di Belluno, in notturna, la corsa denominata “33° giro delle Mura di Feltre“, che era valida anche come XXII edizione dei campionati europei dei vigili del fuoco, con la partecipazione di 160 concorrenti. L’evento sportivo, denominato “Ecf-European road race Championship for Firefighters“, consisteva in una gara podistica su di un tracciato di dieci chilometri e il primo a tagliare il traguardo nella sua categoria è stato proprio Fanani. L’atleta, iscritto per il 2023 al Gs Orecchiella Garfagnana, ha completato il tracciato in circa 38 minuti. Per Fanani e la nazionale vigili del fuoco è stata una soddisfazione enorme, in considerazione anche dell’importanza di una manifestazione che attrae pompieri da ogni parte dell’Europa.

Dino Magistrelli