Vichi: "Nuovo stadio, sprint finale A giorni il progetto in Comune"

Nonostante che Andrea Bulgarella diventi ufficialmente il nuovo azionista di maggioranza della Lucchese soltanto dopo la firma davanti ad un notaio – firma prevista ad aprile, probabilmente in concomitanza con la chiusura della stagione "regolare" del campionato – , di fatto l’imprenditore di Erice è in costante contatto con Alessandro Vichi. (Inizialmente acquisterà il 75 per cento delle quote, il rimanente 25 per cento rimarrà in mano agli attuali quattro soci, Vichi, Santoro, Deoma e Russo, per passare, poi, al cento per cento con l’aumento di capitale). Lo ha confermato l’attuale numero uno rossonero.

"Ci sentiamo due-tre volte la settimana – ha spiegato Vichi – e vi assicuro che Bulgarella sta già pensando a programmare la prossima stagione, partendo, come ha detto in conferenza stampa, dalla riorganizzazione del settore giovanile, per occuparsi, poi, di intervenire sulla squadra. Bulgarella è rimasto dispiaciuto per il suo “esordio” al “Porta Elisa”, in occasione della partita con la Recanatese, mentre ha apprezzato molto la reazione che la squadra ha avuto, vincendo domenica scorsa contro la Vis Pesaro".

Può confermare, Vichi, che qui in sede, una volta che Bulgarella sarà diventato ufficialmente il nuovo "patron", nelle vesti del direttore generale verrà un suo uomo di fiducia?

"Credo di sì, come è giusto che sia, ma il futuro organigramma tecnico-direzionale, come del resto gli obiettivi sportivi da raggiungere, saranno resi noti al momento opportuno. Posso dire, tuttavia, che esiste la volontà, da parte della nuova proprietà, di garantire un futuro tranquillo alla Lucchese".

Ritiene che Bulgarella possa tornare di nuovo allo stadio?

"Non so rispondere, ma posso dirvi che è molto soddisfatto del comportamento della squadra e, naturalmente, fa il tifo, come tutti noi, affinché la stessa, una volta raggiunta la salvezza, possa centrare l’obiettivo dei play-off. L’importante sarà entrare nelle prime dieci; se, poi, dovesse arrivare un piazzamento migliore, quello, tanto per capirci, che ci permetterebbe di giocare una partita in casa, saremmo tutti quanti molto felici".

Cambiamo argomento e (ri)parliamo del nuovo stadio. A che punto siamo?

"In dirittura di arrivo, nel senso che, nei prossimi giorni, sarà consegnato in Comune il progetto definitivo che contiene quei “suggerimenti” avanzati dalla prima Commissione dei servizi. Poi l’amministrazione comunale avrà a disposizione il tempo massimo di novanta giorni per convocare la Commissione decisoria dei servizi, alla quale parteciperanno ben quaranta soggetti. Una volta accertato che i “suggerimenti” sono stati recepiti e che, quindi, nulla più osterà alla sua approvazione, il Comune provvederà alla emanazione del bando che dovrà essere “europeo”, dal momento che si parla di una cifra intorno ai 45-50milioni di euro, ricordando, comunque, che la Lucchese, attraverso l’Aurora Immobiliare, avrà il diritto di prelazione, in presenza anche di altre offerte superiori. Penso, insomma, che il traguardo sia veramente vicino".

Emiliano Pellegrini