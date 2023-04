Verso la sfida con l’Olbia Lucchese “incerottata“

Lucchese "incerottata" in vista del passo d’addio casalingo di domenica contro l’Olbia, già salvo. Oltre alla lussazione alla spalla di Rizzo Pinna, a tenere in apprensione Maraia c’è un fastidio muscolare accusato da Franco. Inoltre Bianchimano è out per un leggero infortunio. Tutti e tre i giocatori sono, dunque, in dubbio per domenica. Ieri, intanto, è iniziata la prevendita dei biglietti a 1 euro nei settori di curva e gradinata. Il Lucchese point in via dello Stadio sarà aperto anche nelle giornate di oggi, domani e sabato, mentre domenica i biglietti potranno essere acquistati direttamente allo stadio. L’arbitro del match contro i sardi del capocannoniere Ragatzu sarà Restaldo di Ivrea, che in questa stagione ha diretto Entella-Imolese 1-2, Imolese-Fiorenzuola 0-2, Fiorenzuola-Ancona 0-1, Olbia-Carrarese 1-1. Dunque il fischietto di Ivrea arbitrerà per la prima volta i rossoneri.

e.p.