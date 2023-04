Verso Carrara con più dubbi che certezze

Molti dubbi da sciogliere in casa rossonera in vista del derby di sabato allo stadio dei Marmi contro quella Carrarese, che è a caccia del quarto posto, attualmente in compagnia del Gubbio; quarto posto che permetterebbe alla "truppa" di Dal Canto di saltare il primo turno dei play-off.

Il primo "nodo" da sciogliere riguarda il portiere. Sarà riconfermato Coletta, oppure tornerà tra i pali Cucchietti, che ha scontato il turno di squalifica e che ha sostituito per oltre sei mesi il titolare infortunato?

Andiamo avanti. In difesa, è molto probabile che Maraia si affidi ancora a Quirini autore di un gran bel campionato (20 anni ad agosto) con De Maria riconfermatissimo a sinistra, dopo le due eccellenti prestazioni, di Cesena e in casa contro l’Entella. La "cerniera" centrale non si tocca con Tiritiello e Benassai, che avranno il compito di tenere il più lontano dalla porta rossonera il bomber Capello.

Andiamo avanti e siamo al centrocampo, dove sono concentrati, di fatto, i maggiori dubbi, con Tumbarello, Mastalli e D’Alena sono in diffida e dove Franco è sempre alle prese con un fastidioso malanno muscolare. Il mediano, che aspetta di incontrare la società per discutere l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione (lui ha dichiarato di essere pronto a firmare dal momento che qui sta benissimo) ha svolto un lavoro differenziato. Bisognerà aspettare gli ultimi due giorni di preparazione per capire se l’infortunio è stato completamente superato. Al momento è un Franco più no che sì.

Nel terzetto di centrocampo, l’unico sicuro di giocare dovrebbe essere Di Quinzio.

E chiudiamo con la prima linea. In castigo Bruzzaniti, il sostituto naturale è Rizzo Pinna a destra con Fabbrini spostato a sinistra e in mezzo ancora lui Panico, l’attaccante in prestito dal Crotone, che il diesse Deoma potrebbe provare a trattenere, ovviamente con l’ok anche da parte del giocatore. Molto dipenderà dal budget che il neo presidente Bulgarella metterà a disposizione per l’allestimento di una squadra, la più competitiva possibile. Ma di questo ci sarà modo di riparlarne.

Dunque, una Lucchese per larga parte da decidere per un derby che nasconde parecchie insidie vista la forza complessiva della Carrarese, che vorrà prendersi la rivincita per la sconfitta dell’andata al Porta Elisa, causata da una staffilata, su punizione, di Romero. I rossoneri cercheranno naturalmente di non perdere, avendo comunque l’ultima gara casalinga contro l’Olbia, che dovrebbe essere salva, per centrare ufficialmente i play-off, che sono lì, ad un passo. Il pronostico pende a favore della Carrarese, che non perde in casa da dodici turni (0-1 con l’Alessandria) e che ha nel centravanti bolognese Capello il suo uomo più pericoloso. E’ il quarto miglior realizzatore del girone con 14 reti. Ma tra le file apuane potrebbero pesare le assenze, per squalifica, di Energe e Schiavi.

Emiliano Pellegrini