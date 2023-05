Vergamini e Fabrizi si devono accontentare "Solo" argento quest’anno al "Mugello"

Il duo lucchese Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi si è classificato al secondo posto al "Tributo al circuito stradale del Mugello". La gara è stata molto tirata e combattuta, ma Vergamini e Fabrizi, nonostante la loro ottima prestazione, non sono riusciti a ripetere il successo dello scorso anno e hanno dovuto cedere il passo alla coppia Mozzi-Tesi, facendo, comunque, il vuoto dietro di loro e infliggendo agli altri equipaggi distacchi importanti. A ulteriore dimostrazione della tenacia reciproca, va ricordato che, nella speciale classifica delle prove di media, i due equipaggi si sono classificati ex aequo.

La gara, che faceva base a Firenze ed era organizzata da Aci Sport, è una delle più importanti nel panorama nazionale, in quanto valevole per il campionato italiano di regolarità per auto storiche ed appartiene al gruppo dei grandi eventi. Era, infatti, valida anche per il campionato italiano grandi eventi auto storiche e, da quest’anno, è stata inserita nel nuovissimo campionato italiano grandi eventi auto GT stradali, come l’auto di Vergamini-Fabrizi.

Il percorso era suddiviso in due tappe, la prima delle quali è partita sabato mattina nella splendida cornice di piazzale Michelangelo, a Firenze, ed ha attraversato tutto il Chianti fiorentino e senese, per giungere, poi, ad Arezzo, da dove i partecipanti hanno raggiunto di nuovo il capoluogo regionale dal Passo della Consuma, dove è stata fissata la fine della prima frazione.

Il secondo giorno la carovana è partita da Scarperia e, dopo aver percorso gran parte del Mugello, è terminata sempre a Scarperia, direttamente nella pista dell’autodromo, nel quale i partecipanti hanno potuto fare un paio di giri a bordo della propria auto.

La piazza d’onore conquistata in questa prima prova del nuovo campionato grandi eventi GT fa ben sperare per il prosieguo della stagione dell’equipaggio lucchese, per il quale il prossimo impegno (oltre a gare minori preparatorie) è rappresentato dalla corsa più bella del mondo, ossia la Mille Miglia 2023, prevista a metà giugno, alla quale Vergamini e Fabrizi sono stati ammessi a partecipare al "Tributo Ferrari".

Insomma, un grande onore davvero per loro e per tutta la Lucchesia.

Dino Magistrelli