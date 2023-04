Unioncollezionisti calcio: riunione nazionale Spazio anche allo scambio di materiale calcistico

Un appuntamento sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e di collezionismo, ma anche per tutti coloro che vorranno conoscere il Museo rossonero allo stadio Porta Elisa di Lucca. L’occasione arriva sabato 15 aprile proprio al Museo di Lucca United per la riunione nazionale di Unioncollezionisti calcio che si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12.30. L’ingresso sarà libero per tutti gli appassionati tifosi collezionisti e non solo, con possibilità di libero scambio di vario materiale calcistico come gagliardetti, maglie, distintivi, cartoline, sciarpe, etc. Con l’occasione il Museo rimarrà aperto fino al termine della riunione e ci sarà anche la possibilità di acquistare dei gadget ufficiali rossoneri ad un prezzo speciale.

Insomma, un’occasione davvero straordinaria rivolta come detto, sì ai tifosi e ai collezionisti in primis, ma in realtà a tutti coloro che vogliono "tuffarsi" nel mondo rossonero della Lucchese conoscendone curiosità e storia.

Cris. Cons.