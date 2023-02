Una Shotokan Porcari brillante alla Coppa Carnevale a Viareggio

Successo per la Karate Shotokan Porcari alla Coppa Carnevale di Viareggio. Federico Francesconi, categoria "Fanciulli", ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova del kata (esercizio formale), così come ancora per la stessa categoria, Sadev Don Aloka Kudaliyanage ha fatto un bel tris, guadagnando almeno un podio in tutte e tre le prove: bronzo nel palloncino, argento nel kata, oro nel kumite (combattimento).

Anna Giannanti è salita sulla vetta del podio, aggiudicandosi il primo posto nella categoria palloncino "Ragazzi". Per la categoria "Cadetti", ritorno all’agonismo per Rasidu Gangana Warnakulasuriya Peiris che ha brillantemente guadagnato un terzo posto. Jasmin Falcon "Juniores", nel kata si è classificata terza; nella stessa categoria Sara Laidi, al suo esordio sul tappeto, ha eseguito una buona prova, non riuscendo, però, a salire sul podio; mentre Lucia Scalone nella "Seniores", a conclusione della serata, ha riconfermato la medaglia d’oro nel kata.

Gli istruttori Giovanni Bianchi e Paolo Giusti ringraziano i collaboratori che hanno seguito i bambini e, come sempre, gli atleti e le loro famiglie, ricordando che c’è sempre tempo per provare ed eventualmente iscriversi. Lo Shotokan Porcari si allena nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì al "Palaludec", in via Romana Ovest, a Rughi, dalle 18 alle 20,30. Shotokan Porcari, ormai, è una società che vanta una notevole tradizione, non solo nella zona, ma in tutta la Piana.

M. S.