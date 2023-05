Una sconfitta di misura e indolore per il Tau

PIANESE

2

TAU ALTOPASCIO

1

PIANESE: Balli, Barbetta, Kondaj (16’ st Alabay), Irace, Lopez Petruzzi, Polidori (33’ st Pinto), Lepri, Modic, Mugelli (28’ st Bartolaccini), Rinaldini, (16’st Simeoni) Ledonne. (A disp.: Ricco, Morelli, Gagliardi, Grifoni, Pecchia). All.: Bonuccelli.

TAU ALTOPASCIO: Filippis (33’ st Donati), Zini, Cesaretti, Innocenti, Vannucci, Carcani (11’ st Capparella), Manetti (11’ st Perillo), Meucci, Vellutini, Diop (26’ st Villanova), Gurini (18’ st Borgia). (A disp.: Quilici, Mancini, Antoni, Alessio). All.: Favarin.

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto.

Reti: 19’ pt Rinaldini, 13’ st Irace, 47’ st Borgia; ammoniti: Lepri e Zini; recupero: 2’ e 2’.

PIANCASTAGNAIO - Si chiude con un ko la stagione del Tau, già salvo, però. Gli amaranto erano partiti bene, al 3’: Meucci serve in area Gurini che cade: per l’arbitro non c’è fallo. Poi punizione di Diop dal limite dell’area all’8’ che Balli devia in angolo. Passa in vantaggio al 19’ la Pianese, con una triangolazione perfetta che porta Rinaldini al limite dell’area destra e il suo tiro a giro di sinistro si infila all’incrocio. Nel secondo tempo, al 3’, Rinaldini tira da trenta metri, ma Filippis devia sul palo. 10’ dopo raddoppia la Pianese con Irace che finalizza un’azione partita dall’out di destra. La reazione degli ospiti non tarda: al 21’ Balli si esalta su un tiro di Diop da pochi passi. Il Tau dimezza nel recupero con Borgia (tiro potente), ma non basta.

Guido De Leo