"Un po’ di rammarico per gli episodi, non certo per la prestazione"

La sconfitta di Arezzo è accolta con amarezza, ma con la consapevolezza di aver fatto una buona gara: questo lo stato d’animo in casa GhiviBorgo, con mister Maccarone che commenta così la prova dei suoi: "I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo un po’ di rammarico per gli episodi non certo per la prestazione, comunque all’altezza di una sfida così difficile come quella di Arezzo. Contro un avversario così forte e quotato, la squadra si è mossa bene, ha tenuto botta, soprattutto nella seconda parte del primo tempo, mentre in avvio abbiamo avuto diverse difficoltà".

"Purtroppo abbiamo preso un gol ancora su palla inattiva, e questo non deve accadere - ammette il tecnico - , poi abbiamo sfiorato il pari colpendo un palo interno, e questo è il primo episodio su cui poteva girare la partita. Una volta incassato il raddoppio su rigore, la squadra ha reagito sbagliando una rete clamorosa, quella rete che poteva riaprire la gara. Dispiace, ma in questo tipo di sfide è basilare sfruttare bene ogni situazione, l’Arezzo lo ha fatto, il GhiviBorgo no". Al danno si è poi aggiunta la beffa, con l’espulsione del difensore centrale Videtta per doppio giallo, un’espulsione che priverà i Colchoneros di una pedina fondamentale nel prossimo impegno casalingo, quando al "Carraia" di Ghivizzano arriverà il Poggibonsi, altro avversario di rango.

Lo stop di Arezzo poteva inoltre essere messo in preventivo, anche se ora la compagine della Media Valle perde posizioni e scivola di nuovo al limite della zona play-out: il prossimo match interno diventa dunque molto importante, sia per il morale che, soprattutto, per la classifica.

Flavio Berlingacci