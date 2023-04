Un nuovo valzer di panchine

Anche se ormai la stagione regolare sta per terminare (mancano appena tre giornate), non si ferma il valzer degli allenatori.

Dopo la Vis Pesaro, che ha dato il benservito ad Oscar Brevi ed al suo posto ha ingaggiato Simone Banchieri, anche il Montevarchi, ultimo in classifica in odore di retrocessione, ha deciso di sollevare dall’incarico mister Banchini.

Al suo posto è stato "promosso" Andrea Coppi tecnico delle giovanili. Cambiamo girone e della serie, toh chi si rivede, ecco "Nanu" Galderisi (nella Lucchese dal 2015 al 2017), ultima stagione nel Mantova, che torna in pista, come si dice, alla guida della Gelbison, società del Vallo della Lucania, quart’ultima nel girone C

della serie C.

Emiliano Pellegrini