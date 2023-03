Un andamento da... ottovolante E oggi contro Arezzo che Bama sarà?

La costanza non è certamente la miglior dote di un Bama basket Altopascio da ottovolante. Si può riassumere così l’andamento della Bini band in questo 2023. Capaci di perdere con l’ultima in classifica, inanellare due successi importantissimi contro Synergy in Valdarno e successivamente andare a vincere contro una ben più blasonata Agliana per poi perdere, ma con l’onore delle armi per la gran partita disputata, contro la prima in classifica a Prato.

E domenica che Bama ci aspetta? All’andata partita sul filo dell’equilibrio fino al 58-58, momento in cui un dubbio antisportivo indirizzò di fatto l’incontro verso i padroni di casa. Le uniche certezze sono che in casa rosablu continua a essere residente da inizio anno ormai la sfortuna. Dopo un inizio settimana al completo, giovedì si è riaffacciata la sfortuna, con il giovane Nannipieri che ha riportato una distorsione alla caviglia. Da valutare il suo impiego.

Il lungodegente Ghiarè continua il lavoro individuale di riabilitazione. Rientra invece Filippo Creati. Il fratello Marco ha invece la febbre. Anche lui in forse. Arezzo è una corazzata, come nel calcio con i vari Veselinovic, Fornara e Rossi. Arbitreranno i signori Cirinei di Pisa e Russo di Firenze.

Ma. Ste.