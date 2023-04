Un altro weekend di podi per il Gs Lucchese

Con gli atleti del Gs Lucchese Promotech Denki le sorprese non finiscono mai. Qualche giorno fa Agnese Bramanti ha ottenuto con 3h43’20” il suo ‘pb‘ (personale best) alla Maratona di Parigi; mentre Filippo Frassi cat (over 50) ottiene lusinghieri rosultati nella 10 km Ramadam night Run e nella Run Yas (5 km), entrambe disputate nella bellissima cornice del Yas Acres Golf & Cuntry Club di Abu Dabi ha visto più di 500 partenti che nella notte hanno duellato nei magnifici viali e viottoli del favoloso impianto. L’altra sul circuito Yas Marina di 5 km dove annualmente si disputa la prova automobilistica del campionato mondiale di Formula 1.

Frassi, si trova là perchè lavora come Project Manager per la Yachtline di Bientina. Raggiunto telefonicamente, ci ha raccontato che nelle pause di lavoro, per stemperare la tensione s’impegna in allenamenti di corsa nei luoghi più disparati tra il deserto e la costa dell’oceano Indiano. Tornando alla competizione è sta maiuscola la sua prestazione in gara, coronata dal secondo posto assoluto e la vittoria nella sua fascia d’età. Mentre nei 5 km ha bissato il successo nella categoria Over 50.

Infine, a Strettoia (Pietrasanta) si è disputata la 48ª edizione del Trofeo memorial Pilade Cinquini. La gara che si svolge abitualmente su di un circuito di 3 km è notoriamente molto dura, perché obbliga gli atleti a continui saliscendi. La competizione, ha visto trionfare ancora una volta come ormai d’ abitudine, il portacolori del Gs Lucchese Promotech Denki, Domenico Passuello. Il forte atleta, livornese di nascita dai grandi trascorsi ciclistici e triathleta sembra volersi cimentare sempre di più nella corsa di lunga lena.

Sul traguardo versiliei ha avuto ragione nel finale sul coriaceo Massimo Mei e terzo è arrivato il giovane portacolori della Virtus Lucca Filippo Sodini. In campo femminile il successo è andato alla portacolori dell’ Atletica Cascina Cristina Mariani.