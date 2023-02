Un altro "mattone" in chiave salvezza

Il punto conquistato nello scontro-salvezza sul campo dei pratesi del Viaccia è accolto di buon grado dall’allenatore biancorosso Marco Cenderelli. "Abbiamo giocato un buon primo tempo - commenta - , passando in vantaggio con Corvi e proponendo altre buone cose. Il Viaccia ha sfiorato il pari sbagliando un rigore, ma siamo riusciti ad andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa non siamo stati gli stessi, la squadra ha smesso di giocare prestando il fianco ad un avversario molto determinato, che ha segnato l’uno a uno ed ha rischiato anche di passare in vantaggio. Nel finale pure noi abbiamo avuto alcune occassioni ma, per come si era messa e per come abbiamo giocato, questo è un punto d’oro". Ma la classifica rimane difficile? "Certo, nella mia gestione siamo partiti molto attardati e non possiamo permetterci passi falsi, riuscendo a conquistare 15 punti, che sono tanti e che, in un’ipotetica classifica parziale, ci permetterebbero di essere al primo posto. E’ chiaro che dobbiamo sfruttare bene ogni opportunità, anche quando non ci esprimiamo al meglio come in questa trasferta".

Flavio Berlingacci