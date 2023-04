Ufficiale: slittano i play-off, forse partono l’11 maggio

I play-off non inizieranno domenica 30 aprile. La conferma è arrivata dalla Lega "Pro" che, ieri, ha convocato il consiglio direttivo straordinario, nel corso del quale si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di "C" e che potrebbero creare seri problemi alla disputa della fase finale del torneo. Il direttivo ha, altresì, deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai play-off e stabilito che, nel corso della prossima riunione, il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione. Lo slittamento è dovuto, a quanto si dice, dal fatto che è in arrivo il secondo deferimento per il Siena che, questa volta, potrebbe essere penalizzato di 4 punti, perché recidivo e che, pertanto, scenderebbe a quota 44. Se così fosse, il club bianconero sarebbe estromesso dai play-off e, al suo posto, entrerebbe la Recanatese, salita a 50, come nona. Sulla data probabile d’inizio dei play-off si parla di giovedì 11 maggio.

E. P.