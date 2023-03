Tutti in groppa alla Pantera sabato a Cesena

Tutti abili e arruolati i rossoneri per la sfida di sabato pomeriggio, all’ora del the, all’Orogel di Cesena. Anche Giorgio Tumbarello, che era stato costretto a saltare la partita di domenica scorsa contro la Fermana, ha smaltito la leggera forma influenzale e, da martedì, ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Un recupero molto importante per Maraia che avrà, così, la possibilità di schierare due giocatori forti nel contrasto e nella corsa, come l’ex cesenate Franco (21 presenze e 2 gol nella stagione 2019-2020) e Tumbarello, appunto, al quale, qualche settimana fa, la società ha prolungato il contratto.

Il terzo centrocampista dovrebbe essere Di Quinzio, con Visconti laterale "basso"; ma non è da escludere nemmeno la soluzione di Bachini difensore di sinistra e Tumbarello interno. Tutto dipenderà dal tipo di gara che la Lucchese ha intenzione di giocare contro un avversario, che, pur essendo staccato di quattro lunghezze dalla capolista Reggiana, ma anche di due dall’Entella, crede ancora nella conquista del primo posto. Il Cesena dovrà, tuttavia, battere la Lucchese, cosa che non è affatto scontata e sperare che il sempre più sorprendente Pontedera faccia il risultato a Chiavari contro l’Entella; ed infine che la Recanatese, squadra imprevedibile, fermi la Reggiana al "Mapei". Come hanno ampiamente dimostrato i risultati più recenti, in questo finale di stagione, tutto può succedere.

Se il Cesena gioca per cercare di raggiungere la vetta, la Lucchese ha un obiettivo, non meno importante: provare a respingere il presumibile assalto da parte del Rimini, di scena ad Imola e conservare, intanto, il nono posto in classifica, in attesa di vedere quando scatteranno i primi punti di penalizzazione nei confronti del Siena, impegnato, sabato, sul terreno tutt’altro che agevole di Fermo. E’ ovvio che, sulla carta, la gara più complicata è quella dell’"Orogel", con i ragazzi di Toscano, trascinati dal bomber Corazza, capocannoniere del girone con 17 centri, ma anche dall’estro dei gemelli albanesi Cristian e Stiven Shpendi che sanno benissimo di avere un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Alla Lucchese, invece, potrebbe andare più che bene anche un pari, come riuscì a conquistare lo scorso anno, dopo aver rimediato diverse sconfitte.

A giudicare dagli allenamenti in corso di svolgimento allo stadio di Saltocchio, dove tra qualche settimana dovrebbero essere completati gli ultimi lavori interni, sotto la tribuna, la squadra è carica e concentrata ed è decisa a dare tutto nelle ultime quattro "finali", a cominciare proprio da quella di sabato a Cesena, nonostante che, sulla carta, il pronostico penda dalla parte di Corazza e compagni.

Il trainer rossonero aspetterà, come sempre, la seduta di rifinitura in programma domani per decidere lo schieramento, tenendo presente che Quirini e Mastalli sono finiti in diffida. La squadra avrà sicuramente al seguito un discreto numero di tifosi. Ricordiamo, infine, gli ultimi quattro impegni per i rossoneri: sabato 1° aprile a Cesena (ore 17.30), giovedì 6, alle 21, al "Porta Elisa", contro l’Entella; sabato 15, a Carrara (ore 17.30), domenica 23, in casa, contro l’Olbia (ore 14.30).

Emiliano Pellegrini