Tutti gli uomini del presidente Bulgarella

Il rispetto dei ruoli è alla base del buon funzionamento di un’azienda, sia essa di natura commerciale che calcistica. E il rispetto dei ruoli è stata una delle caratteristiche positive della "vecchia" società, dove ciascun componente ha svolto il proprio compito, senza sovrapporsi a quello degli altri: Alessandro Vichi si è occupato della gestione amministrativa e della ricerca di nuovi soci, Mario Santoro del marketing, Daniele Deoma dell’aspetto tecnico, quale unico responsabile, con gli altri, da Russo a Baraldi, a collaborare in altri ambiti.

La comunione di intenti, pur nel contesto di un normale e proficuo scambio di idee nel modo di portare avanti la società, ha permesso alla Lucchese di vivere stagioni tranquille, dopo che, quattro anni fa, era stato salvato il calcio rossonero dall’ennesimo fallimento, grazie proprio al "coraggio" dei "vecchi" dirigenti, supportati da alcuni sponsor locali.

Oggi, con l’avvento sulla scena di un imprenditore del calibro di Andrea Bulgarella, è fondamentale che questo organigramma tecnico-amministrativo venga mantenuto se non addirittura consolidato, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Al momento sono questi gli incarichi ufficiali conferiti da Bulgarella: Alessandro Vichi sarà il presidente (senza portafoglio, per così dire) del consiglio di amministrazione, il dottor Ray Lo Faso l’amministratore delegato, che si occuperà della parte amministrativa, di fatto il numero due della nuova Lucchese, Giuseppe Mangiarano, grande conoscitore di carte federali, il direttore generale, al quale spetterà tutta l’organizzazione interna della società, mentre Daniele Deoma è stato ufficialmente e pubblicamente riconfermato dallo stesso Bulgarella quale unico responsabile dell’area tecnica.

Di fatto, Deoma continuerà a svolgere il proprio compito, come ha fatto con evidenti risultati positivi negli ultimi quattro anni. A lui, dunque, spetterà la scelta del nuovo (o vecchio) allenatore che sia e dei giocatori. Naturalmente il diesse siciliano, ma ormai lucchese di adozione, dovrà muoversi entro i "paletti" economici che la proprietà stabilirà, una volta che sarà conclusa la stagione e di fatto dovrà rendere conto del suo operato solo al presidente Bulgarella.

Per quanto riguarda gli altri "vecchi" soci, Mario Santoro dovrebbe continuare ad occuparsi del marketing, mentre Bruno Russo dovrebbe tenere i rapporti con l’amministrazione comunale. Per Santoro e Russo abbiamo usato il condizionale, perché ancora i loro ruoli non sono stati ufficializzati. Poi, come abbiamo accennato, dovrà essere messa mano alla riorganizzazione del settore giovanile e bisognerà vedere chi sarà il responsabile. Una scelta che si annuncia tutt’altro che facile.

Per vedere quali saranno i primi concreti passi che muoverà la Lucchese guidata da Andrea Bulgarella bisognerà aspettare la conclusione dei play-off, che inizieranno domenica 30 aprile con le gare "secche" del primo turno e che tutti si augurano possano riservare ancora delle belle soddisfazioni.

Emiliano Pellegrini