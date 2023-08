”Tutti a fare il tifo per Eyob” Spino Chittolini svela perché può fare una grande maratona

"Tutti davanti ai televisori alle 7 di domani mattina, ne vedremo delle belle". Lo assicura Gian Carlo ‘Spino‘ Chittolini, preparatore atletico che ha fatto la storia dell’atletica in Italia e oggi diesse del Gs Lucchese Promotech, e che negli ultimi anni ha seguito in prima persona la crescita di Eyob Faniel Ghebrehiwet, dal quale tutti si aspettano molto nella prova sulla distanza regina: la maratona.

E se lo dice ‘Spino‘ c’è da crederli, uno che ha iniziato il proprio rapporto con i mondiali di atletica – come racconta a La Nazione – "sin dalla prima edizione (Helsinki ’83). Quell’estate ero all’Argentario con gli amici Luigi Poghettini, Cesare Abanti e Luigi Delle Donne. Fui improvvisamente raggiunto da una convocazione della Fidal che mi voleva a Pescara per un incontro della nazionale Juniores. Partii con un certo rammarico da Orbetello, anche perché erano appena arrivate, belle e baldanzose da Parma, un gruppo di ragazze tra cui la mia amica Ombretta. Non feci a tempo a giungere nell’albergo che assistetti, sbigottito, alla magnifica ed imprevedibile volata di Alberto Cova nei 10.000 metri accompagnato dalle grida del mitico telecronista Paolo Rosi che lo sospinse al grido di Cova, Cova, Cova...".

Alla seconda edizione dei Mondiali (Roma, 1987) Chittolini accompagna il suo pupillo Alessandro Lambruschini. "Avevamo – rievoca ancora – grandi velleità agonistiche. Allora si correvano 3 turni: Alessandro vinse la batteria del 29 agosto; poi fu secondo nella semifinale del 3 settembre controllando la gara. Nella finale del 5 settembre, Alessandro fu l’ombra di sé stesso, arrancando giunse nono. Accadde sicuramente qualcosa a livello fisico; nelle due gare di qualificazione aveva scherzato, però in finale giunse stremato. Non riuscivo a capacitami di quella debacle; la mia sensibilità di allenatore attento fu ferita. Alessandro non era incline a cercar giustificazioni o cercare scuse; capii tutto quando in seguito mi confidò d’aver avuto la dissenteria nei giorni precedenti la finale".

Altra storia, altrettanto amara, per Spino è legata ai Mondiali di Tokyo ’91. "Andammo con grande anticipo in Oriente – dice – almeno 20 giorni prima e facemmo base a Narita. Dopo un buon periodo di acclimatamento, nell’ultimo allenamento di rifinitura Alessandro si fece male al polpaccio dx, procurandosi uno stiramento di 8 millimetri. Furono giorni di febbrili cure e di penosa attesa, finché il giorno della gara, pur sconsigliato da me e dallo staff medico, Alessandro volle provare a scaldarsi, così facendo aggravando la lesione. Venne in tribuna ad assistere alle qualificazioni dei suoi avversari, piangendo disperatamente per tutto il tempo. Da quel giorno mi ripromisi, per essere sicuro di far gareggiare un mio atleta ad un evento importante, di tenerlo a riposo per almeno 10 giorni prima". Alla terza partecipazione di Lambruschini ai Mondali (Stoccarda, 1993) finalmente arriva la medaglia di bronzo ed il suo miglior tempo (8’08”78, a soli due decimi dal record italiano di Francesco Panetta che resiste da 36 anni).

”Io tornai all’insegnamento a Salsomaggiore Terme – va avanti ancora Spino – e m’impegnai nell’ambito organizzativo e, pur seguendo sempre le gesta di Alessandro, non partecipai ad altri eventi internazionali. Mi occupai nell’ambito della mia società soprattutto nel reclutamento ed avviamento alla pratica sportiva dei miei scolari. Nel tempo libero che mi rimaneva dopo essere andato in pensione, ho avuto l’occasione, colpevole il mio amico di naia Vittorio Fasolo di Bassano, di conoscere e seguire la crescita di un giovane atleta di origine eritrea, Eyob Faniel Ghebrehiwet".

"Scoperto dall’amico Vittorio ad una corsa campestre ciclistica – svela ancora Chittolini – non con qualche indecisione e resistenza, Eyob fu indirizzato al giovane tecnico bassanese Marco Maddalon, nipote del Fasolo valente tecnico Fidal. In più occasioni mi ero confrontato con Fabio e poi nel 2014, alla nascita del 3 figlio di Maddalon, egli non potendosene più occupare, iniziai a seguire Eyob io stesso, un po’ soggiornando a Bassano dagli amici Marco e Vittorio, a volte portandomelo a Salsomaggiore o itineranti nei vari luoghi di gara. Il salto di qualità di Eyob avvenne, principalmente per 2 motivi. Il primo derivò dal scegliere di dedicarsi alla mezza maratona e maratona; la sua determinazione e caparbietà nel voler abbracciare da professionista l’attività di corsa, seppur bisognoso di sostegno economico, fu l’altro elemento sostanziale per il cambio di passo. Dopo avergli fatto alcune mie riflessioni, Eyob tagliò corto e mi disse: se non ci provo ora che ho 23 anni, quando ci devo provare? Presi contatto con Ruggero Pertile, un maratoneta di valore che vive a Padova, che si era appena ritirato dall’attività dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro, affinché lo seguisse lui, e continuai a tenere relazioni di collaborazione e amicizia con entrambi. La carriera di Eyob è stata segnata poi da risultati eccelleti, ma anche infortuni e contrattempi; mentre il suo ritorno a un livello risale a a Febbraio con un buon 2h7’53, tre 10mila a maggio e la prestigiosa vittoria a Manchester; poi la clausura nei mesi di giugno, luglio e agosto lo proiettano a Budapest. Lui si è preparato in gran segreto, io mi attendo e sogno una grandissima prestazione".