Tutte le gare in programma dei gironi A e B

Prosegue il campionato di Terza categoria che ha già regalato il primo verdetto. Nel girone A la promozione in Seconda categoria dei Diavoli Neri Gorfigliano. Queste le gare in programma. Questa sera alle 20.30 anticipi tra Folgore Segromigno Piano e Ghivizzano, mentre domani alle 15.30 si giocheranno Aquila Sant’Anna-Atletico Castiglione, Casciana Poggio-Coreglia, Morianese-Real Academy Lucca e New Team-Diavoli Neri Gorfigliano. Alle 17 si affronteranno San Filippo e Piazza "55", chiude il quadro Cascio-Baston Villa Qrv lunedì alle 20.30.

Nel girone B tutte le gare si giocheranno alle 15.30 e saranno Atletico Viareggio-Spianate, Bargecchia-San Lorenzo, Calcistica Popolare Trebesto-Angelo Bellani, Pieve San Paolo-Vorno, Sant’Alessio-Sporting Camaiore e Valfreddana-Atletico Marginone. Domani alle 15.30 al campo di Valdottavo si giocherà la finale di Coppa Provinciale tra Segromigno Piano e Sporting Camaiore.

Alessia Lombardi