Turri regala il gol della salvezza al Pieve Fosciana a Lamporecchio

LAMPO

1

PIEVE FOSCIANA

2

LAMPO: Tommaso Pannocchia, Pardini, (35’ Sabatini), Tredici (75’ Dianda), Rinaldi, Simoncini, Mangoni, Maccagnola (49’ Biagioni), Mazzanti, Cerri, Menconi, Vitolo (92’ Dunga). All.: Minichilli.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Cavani, Pietrazzini (92’ Bacchin), Matteoni, Tognarelli, Lucchesi, Turri, Febbrai, Corvi, Giovannetti (75’ Bonini). All.: Compagnone.

Arbitro: Lachi di Siena.

Reti: 3’ Corvi (rigore), 53’ Biagioni, 95’ Turri.

LAMPORECCHIO - Con una rete segnata da Turri al 95’, il Pieve Fosciana sconfigge il Lampo e conquista la permanenza nel campionato di Promozione. Quando sembrava ormai certa la possibilità di giocare i tempi supplementari per l’esito dello spareggio, è arrivata la rete del centrocampista garfagnino che, di testa, ha anticipato i difensori azzurri e messo alle spalle di Pannocchia. Grande festa sugli spalti, dove c’era una forte e rumorosa rappresentanza del Pieve Fosciana.

La cronaca. Dopo appena tre minuti di gioco il Pieve Fosciana è passato in vantaggio, su calcio di rigore trasformato da Corvi (uno dei migliori in campo) e concesso per fallo netto di Pardini in area su Cavani.

Il Lampo ha pareggiato al 53’, direttamente su punizione tirata da Biagioni. La palla, scagliata da una trentina di metri, si è infilata con precisione nell’angolino basso, alla destra del portiere Regoli. Al 63’ i padroni di casa sono andati vicini al vantaggio. Lo scatenato Biagioni concludeva da buona posizione, su preciso passaggio di Cerri. Ottimo l’intervento di Regoli che deviava in calcio d’angolo.

Negli ultimi venti minuti il Pieve Fosciana, su azioni di rimessa, creava due nitide palle-gol, sfumate per poco. Poi, al 95’, è arrivata la rete di Turri che ha fatto esplodere la festa tra i giocatori, i dirigenti e i tanti sostenitori presenti sugli spalti.

Delusione nell’ambiente del Lampo che subisce tra le proprie mura una cocente retrocessione in Prima categoria. Ci ritorna dopo diciotto anni di permanenza tra Eccellenza e Promozione.

Massimo Mancini