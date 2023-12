Turno infrasettimanale per il GhiviBorgo. A Gavorrano per tentare il “colpaccio“

Nemmeno il tempo per recuperare energie fisiche e mentali, che il campionato di serie D gioca un inedito turno infrasettimanale pre-natalizio, per un mercoledì calcistico molto atteso in casa GhiviBorgo. La formazione colchonera, reduce dalla bella vittoria interna con il Cenaia che le ha permesso di salire al settimo posto a quota 28, scende allo stadio “Malservisi“ di Bagni di Gavorrano per confrontarsi con una della squadre più forti e quotate del torneo, il Follonica Gavorrano, in costante crescita di condizione e di risultati, arrivata da sola al terzo posto in classifica dopo il blitz compiuto sul campo del Real Forte Querceta. Avversario dunque difficilissimo, che ha perso una sola volta in questa stagione e vanta la miglior difesa con appena otto reti subite, con fondate ambizioni di vertice e con alcuni calciatori di categoria superiore. Detta così, il Ghivi pare avere ben poche chance di tornare a casa col risultato positivo: attenzione però all’intesa ed al bel gioco mostrato finora dai ragazzi di Nico Lelli, che hanno il vantaggio di poter scendere in campo con la forza dei nervi distesi, con tutta la pressione che sarà logicamente sulle spalle della compagine maremmana, obbligata a non fallire fra le mura amiche per non perdere il passo di Pianese e Seravezza e per non farsi recuperare dal Grosseto, che la segue ad una sola lunghezza. Lelli deve fare a meno del centrocampista classe 2003 Filippo Campani, squalificato per un turno (somma di ammonizioni), ma ha tutti gli altri a disposizione, salvo defezioni dell’ultim’ora, con la possibilità di far ruotare alcuni effettivi rispetto a domenica scorsa. Si gioca alle 14.30.

Flavio Berlingacci