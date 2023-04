Tre promozioni per l’Incas Ottimo il finale di stagione

Quando, in una stagione si vincono tre campionati, con il passaggio di categoria il bilancio è sempre ottimo e c’è soltanto da essere felici. È terminata, con due sole vittorie e otto sconfitte, la regular season della stagione pongistica 20222023 per la società rossonera dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca che, nel complesso, si è conclusa con un risultato notevole. Sì, perché tre promozioni dirette e tanti buoni piazzamenti non sono da tutti i giorni. Tra l’altro c’è da considerare la difficoltà delle categorie superiori affrontate da matricole, viste le varie promozioni conquistate nella stagione sportiva precedente.

Dalle categorie nazionali i risultati sono stati ottimi: la serie "B1" di Bemi, Nita, Morato e Mazzei – che nell’ultima giornata di campionato hanno ceduto 3-5 al Reggio Emilia Ferval – , ha terminato la prima stagione in tale categoria con una terza posizione in classifica a dir poco soddisfacente.

In serie "C1" nazionale, invece, ultima vittoria della stagione (5-4 contro il Ciatt Prato "A", tre punti per Gherardi, un punto per Madrigali e Frediani); dopo un campionato superlativo, condotto sempre in prima posizione, che è valso la promozione diretta in serie "B2" nazionale con due giornate di anticipo.

La seconda soddisfazione della stagione è arrivata dalla "D2" regionale (girone "D") che, nell’ultima giornata di campionato, ha conquistato una vittoria determinante (5-0 ai danni del Ciatt Firenze 1996 "B", grazie a due punti per Ciacchini, uno per Riccomini, Ricci e Marazza) valida per la promozione diretta in serie "D1".

La terza promozione della stagione è arrivata, infine, dal girone "B" della serie "D3" che, nonostante la sconfitta contro Valdera "A", ottiene il pass per la "D2", grazie alla seconda posizione occupata in classifica.

Insomma, il tennistavolo lucchese conferma l’ottimo stato di salute e la vivacità, con un positivo ricambio generazionale.

M. S.