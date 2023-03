"Trasferta-trappola" per la capolista Capannori

Sfida di cartello per il San Macario Oltreserchio (attualmente terzo) nel girone A, con gli orange che ospitano i pisani del La Cella, attuale capolista del torneo. Nel girone B, dove comanda il Capannori, tallonato a una lunghezza dal Corsagna e a tre dall’inedita coppia Gallicano-Fornaci, trasferta-trappola per la capolista, che sale nella "tana" del Pontecosi Lagosì. Facile impegno casalingo (se così possiamo dire) per il Corsagna, che riceve il Filicaia Diavoli Rossi, Gallicano in casa con Borgo a Mozzano, Fornaci sul difficile campo del Monteserra. Alle loro spalle giocano per i play-off Vagli e Molazzana: il Vagli in casa con il Barga, il Molazzana sul terreno della Nuova Popolare CEP. Completano il quadro: Sextum Bientina-Fornoli e Montecarlo-Academy Tau. Inizio alle 15.30.

Flavio Berlingacci