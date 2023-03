Toscanagarden vince con il brivido, Pantera e Porcari corsare

In serie "B1" una vittoria con il brivido quella della Toscanagarden IMG Nottolini Capannori davanti al proprio pubblico, al termine di cinque lottatissimi set, contro la Unomaglia Valdarno, formazione al massimo delle motivazioni in quanto ai limiti della zona retrocessione. Parte meglio Capannori prima del primo ribaltone firmato dal team ospite, a sua volta controrimontato dalla Nottolini con un dettaglio parziali che recita così: 2025, 2520, 2624, 2225, 1512.

In serie "C" lotta punto su punto la seconda squadra del sodalizio capannorese sul parquet del forte Oasi Viareggio, ma non riesce ad andare oltre l’ottima figura contro le quarte della classe, cedendo a 18 il primo parziale, ma solo 2523 nei due successivi per il 3-0 finale.

In serie "D" il McDonald’s Porcari firma quella che è, senza dubbio, l’impresa dell’anno, sbancando l’unico parquet ancora inviolato, quello della capolista Bottegone e, al contempo, andandosi ad issare proprio sulla vetta della classifica, in coabitazione con le pistoiesi, battute per 1-3 con i seguenti punteggi: 2125, 2522, 2025, 2628. Vittoria esterna anche per la Pantera, a Firenze, contro l’Art Volley per 0-3 (2625, 2025, 1625).

Andrea Amato