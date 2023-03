Toscanagarden sfiora il colpaccio La Pantera vola

In serie "B1" va vicina al colpaccio la Toscanagarden Nottolini che, nella sfida casalinga contro il Garlasco, ancora in piena lotta per la promozione, cede solo al fotofinish del tiebreak: 2025, 2523, 1825, 2522, 1215. Una gara di altissimo livello che regala già il verdetto di salvezza per le bianconere, visto che Trecate, con 13 punti in meno e 4 partite da giocare è la terza squadra a non poter più raggiungerle.

In serie "C" per la MAV Autotrasporti quarta vittoria stagionale superando la più quotata Casciavola 3-2 (2519, 1725, 1925, 2624, 1511).

In serie "D" il derby di Porcari va alle padrone di casa del McDonald’s che continua a sognare la prima posizione: 3-1 (2527, 2523, 2512, 2624) al cospetto di un System che chiude matematicamente settimo posto. Continua, invece, la corsa della Pantera: 3-0 (2517, 2514, 2523) al VBA Hoster Food. Chiude male la stagione casalinga Valdiserchio: ko 1-3 (1725, 1925, 2515, 2025) con Art.

Andrea Amato