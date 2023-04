Toscanagarden e Porcari Trasferte in riva al mare

In serie "B1" trasferta sul mare per la Toscanagarden Nottolini Capannori che, domani, alle 17, sarà sul parquet del Rimont Progetti Genova, gara importantissima per mettere un altro po’ di fieno in cascina, viste le ultime due sfide stagionali che vedranno le bianconere opposte a due delle prime tre della classe, Volpiano e Parella, ancora in piena lotta per garantirsi un posto negli spareggi promozione.

Sarà una sorta di derby per il ligure coach delle capannoresi, Stefano Capponi, che punta al successo pieno. Le padrone di casa sono due posizioni e nove punti sotto la Nottolini. Sulla carta c’è da attendersi sicuro spettacolo ed equilibrio, in quanto le due formazioni sono tra le tre che hanno giocato sin qui il maggior numero di set, con le genovesi protagoniste, in stagione, di otto sfide al tie-break, di cui ben sette vinte; e le capannoresi che hanno chiuso al tie-break cinque delle ultime sette sfide di campionato.

In serie "D" è già tempo di sfida senza appello per il Mc Donald’s Porcari che, stasera alle 21, è impegnato in gara due del primo turno dei play-off. Dopo il ko casalingo contro lo Jenco per 1-3, maturato sette giorni fa, le porcaresi, per tornare in lizza, devono per forza imporsi sul parquet di via Giannessi, a ,Viareggio sullo Jenco. In caso di vittoria il pallino tornerebbe in mano al Mc Donald’s che potrebbe giocarsi l’eventuale bella davanti al pubblico amico.

Andrea Amato