Toscanagarden, caccia alla Libellula Derby con lo Jenco per Porcari

In serie "B1" penultimo match casalingo per la Toscanagarden IMG Nottolini che, questa sera, ospita sul parquet amico la Libellula Banca CRS, come sempre a partire dalle ore 21. La formazione di Bra è reduce da un buon momento, visto che, nelle ultime cinque giornate, ha conquistato la metà delle otto vittorie sin qui collezionate in campionato, incluso lo scalpo eccellente di Biella, quinta della classe. Per la Nottolini un finale di stagione in cui il primo obiettivo è proprio mettere al sicuro almeno la settima posizione; poi puntare alla sesta del Liberi & Forti. Il primo scopo potrebbe essere messo al sicuro proprio con la partita odierna, visto che le ospiti sono le più immediate inseguitrici, ottave con 26 punti, cinque in meno delle bianconere. La squadra di Capponi arriva in buona salute a questo incontro e con una gran voglia di vendicare il match dell’andata, quando le piemontesi si imposero con un 3-0 perentorio anche nei parziali.

In serie "D" l’altra formazione della provincia ancora in ballo nella post season è il McDonald’s Porcari che si è classificata al secondo posto nel proprio raggruppamento. Questa posizione le dà la possibilità di accedere ai play-off contro una delle terze classificate degli altri gironi che, nel caso delle porcaresi, è lo Jenco Viareggio che ha chiuso al terzo posto del girone "C" con 52 punti in 24 partite, contro i 54 in 22 del McDonald’s nel girone "B". Si tratta di una sfida al meglio delle tre gare, con Porcari che avrà il vantaggio di giocare la prima, questa sera, alle 21 ed anche l’eventuale "bella" in casa, tra due settimane.

Le tre vincenti delle tre sfide di play-off, poi, accederanno ad un girone a cinque, completato dalle due perdenti del girone a tre tra le prime dei tre gironi di regular season: le sfide potrebbero, quindi, protrarsi fino ad inizio giugno.

Andrea Amato