Toscanagarden a caccia del bis In quarta serie ben due posticipi

In serie "B1" si gioca, stasera, il quinto match del girone di ritorno della Toscanagarden IMG Nottolini che cercherà di fare il bis dell’andata, quando si impose per 0-3 in casa dell’Unomaglia Valdarno. Fu quello un match da ricordare, il quinto successo di un filotto iniziale splendido e anche se al ritorno le cose non sono andate esattamente allo stesso modo: una vittoria piena oggi porterebbe a 10 punti il bottino di queste 5 partite tra febbraio e marzo, dando ampio margine del resto del girone per fare meglio dell’andata. Le valdarnesi sono ottave con 16 punti, uno in più della zona retrocessione che vede invischiate ancora sei formazioni nel giro di pochi punti. La squadra di Figline, dopo i due successi iniziali, è reduce da cinque sconfitte di fila fuori casa, con due soli set all’attivo. L’appuntamento è all’impianto di Capannori, questa sera, a partire dalle 21.

In serie "C", la seconda squadra sarà, invece, a Camaiore, dove, alle 21 odierne, sfiderà l’Oasi, formazione che, con 32 punti, è al quarto posto in classifica.

In serie "D" la giornata è, invece, uno spezzatino su tre diverse date. Si parte oggi con il match che potrebbe cambiare la stagione della nostra migliore classificata, il McDonald’s Porcari: nel pomeriggio, alle 17.30, infatti, impegno a Pistoia contro il Bottegone, capolista con giusto tre punti sulle porcaresi. L’altro match odierno è quello di Firenze: il fanalino di coda Volley Art, alle 21, ospita le ragazze della Pantera. E’ previsto per domani, invece, l’impegno del Valdiserchio che cercherà di "agevolare" il cammino del Porcari, provando a fare lo sgambetto al Calenzano, terzo in classifica, sul parquet avversario, a partire dalle 18. Infine, sarà di martedì la trasferta del System, valida sempre per la medesima giornata di campionato, in casa del Savino del Bene Scandicci, a partire dalle 21.

Andrea Amato