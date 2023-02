Torna la "Monrace Gv Cup" Si correrà nel prossimo ottobre

La Monrace Gv Cup ritorna anche quest’anno, dal 12 al 15 ottobre, dopo il successo della prima edizione. Partendo da Lucca, gli equipaggi, in tre tappe, si trasferiranno attraverso la Garfagnana e l’Appennino emiliano a Maranello di Modena, per poi raggiungere, l’indomani, l’autodromo modenese e, successivamente, la città di Cremona.

La terza tappa partirà da Cremona per giungere all’autodromo di Monza, dove gli equipaggi potranno effettuare giri liberi sul percorso stradale e una parata sull’anello di alta velocità (sopraelevata), con premiazione finale sul podio della Formula 1. Per informazioni: [email protected]; www.monracegvcup.com; tel. 333-3157758.

La kermesse della Monrace è riservata alle auto storiche "Gran Turismo", aperte o chiuse oppure ad auto con un passato sportivo di rilievo, costruite dagli anni cinquanta agli anni novanta del secolo scorso, con ammissione, a discrezione degli organizzatori, di auto particolarmente significative di epoca successiva. L’ufficio stampa sarà curato da Leo Todisco Grande. Sono previste tre cene di gala: la prima a Lucca, la seconda a Fiorano e la terza a Cremona; e tre brunch lungo il percorso e all’arrivo a Monza.

Una giuria, composta da personalità del mondo dell’automobilismo, selezionerà le auto più meritevoli, attribuendo i tre principali premi: "Best in show", "Best design", "Spirito Gilles Villeneuve".

Dino Magistrelli