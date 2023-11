Torna il trofeo Puccini. Si corre il 29 settembre

E’ una corsa tra le più attese dell’intero calendario nazionale, potremmo definirla una classica per i migliori dilettanti Elite under 23. Il trofeo Puccini, dedicato al Maestro (tanto che la partenza dalle Mura è simbolica, quella vera con lo start ufficiale è prevista dalla statua del celebre compositore in centro storico) è giunto all’edizione numero 53. Nel 2024 si svolgerà per San Michele. "La federazione – dichiarano dall’Unione Ciclistica Lucchese che organizza la manifestazione - ha emesso il comunicato delle gare nazionali e internazionali per l’anno 2024 per le categorie Elite e Under 23. Il Trofeo "Città di Lucca Ricordando Giacomo Puccini" si svolgerà il 29 settembre 2024, con ritrovo, partenza e arrivo sulle Mura urbane. Il percorso sostanzialmente è quello solito ma con una novità: verrà allungato di una quindicina di chilometri. Essendo una gara di interesse nazionale possono partecipare anche tre società straniere oltre alle migliori italiane nel settore dilettantistico. C’è una promessa, che andrà ratificata in accordo concreto".

"Per la presenza di una delle squadre più titolate in Italia, la Colpac, formazione categoria Continental, che ha ingaggiato il promettente lucchese Edoardo Cipollini, nipote di Mario". Inoltre ci sono altre news interessanti, come conferma UC Lucchese: "Abbiamo trovato l’ostacolo insormontabile da parte dell’amministrazione comunale per l’anno 2024, sia per l’organizzazione del campionato italiano professionisti a luglio, sia per il campionato italiano disabili, (due giorni di valore sportivo ma soprattutto umano): abbiamo presentato una manifestazione di interesse per il campionato italiano Under 23 per il 2025".

C’era stato un botta e risposta tempo fa su questi argomenti. Lucca sarà comunque in vetrina mondiale il prossimo maggio con la tappa del Giro d’Italia che partirà da Genova e arriverà nella città dell’arborato cerchio.Era dal 1985 che una frazione della corsa rosa non arrivava a Lucca, ma in quell’occasione fu una cronometro. Come nel 1984, quando il Giro partì proprio dalle Mura con un prologo che vinse Moser, il quale poi si aggiudicò anche la classifica finale.

Massimo Stefanini