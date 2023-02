Torna il torneo internazionale e festeggia la trentesima edizione

E’ stata presentata la XXX edizione del torneo internazionale di minibasket Cefa Basket Castelnuovo, presente di nuovo con la fase regionale, assente dal 2019 causa pandemia, la quale partirà da domenica 5 marzo, mentre la fase internazionale si svolgerà tra il 29 aprile e il 1 maggio. Il torneo ospiterà anche la 20ª edizione del Memorial Danilo Boschi ed è riservato alla categoria Aquilotti (nati negli anni 2012-2013-2014). Grande attesa per tutti i dirigenti e i volontari del Cefa per il ritorno del torneo in grande stile in coincidenza con la 30ª edizione.

La fase regionale vedrà quattro domeniche di gara con fase finale in programma il 2 aprile. Da qui saranno elette alcune delle formazioni che parteciperanno poi alla fase internazionale quando scenderanno in campo squadre provenienti da tutta Europa. Si parte il 5 marzo con Endas Pistoia, Pallacanestro Piombino, Vela Basket Viareggio, Cefa Castelnuovo. Il 12 marzo ancora il Cefa, poi Massa e Cozzile, Ludec 91 Porcari, Cestistica Pescia. Il 19 marzo in campo Invictus Livorno, Lucca Academy Basket, Pallacanestro Agliana, Pallacanestro Grosseto. Infine, il 26 marzo in gara Cefa, Invictus Livorno, Nba Altopascio, Poggibonsi Basket. Lo scorso anno fu la Pallacanestro Desio di Milano a vincere il torneo internazionale.

La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano. Questo l’albo d’oro delle tre ultime edizioni disputate della fase regionale: 2017 Mens Sana Siena, 2018 Pall. San Miniato (Pi), 2019 Cus Firenze. I titoli regionali sono stati vinti da Mens Sana Siena cinque volte, Pallacanestro Livorno tre, Abc Castelfiorentino e Libertas Liburnia due volte. Infine Bellaria Pontedera, Usic Certaldo, Il Giornalino Livorno, Virtus Siena, Snai Montecatini, Pino Dragon Firenze, Cmb Carrara, Olimpia Legnaia, Basket Grosseto, Endas Pistoia, Terranova, Pol. Sieci, Bulldogs Calenzano, Figline Eagles, San Miniato, Cus Firenze hanno vinto una volta.

Dino Magistrelli