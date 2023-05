Tiritiello: "Voglio restare in sella alla Pantera"

Da "lupo" della Sila, a "pantera" della Lucchese. Andrea Tiritiello, ventottenne difensore centrale di Portoferraio, oltre ad essere stato l’ingaggio estivo più importante dal punto di vista tecnico, data la sua indiscussa esperienza anche in categoria superiore (ultime due stagioni nel Cosenza in "B"), è risultato anche il miglior giocatore rossonero del campionato. In vista dell’inizio dei play-off, ha parlato a ruota libera.

Cominciamo dalla conquista dell’ottavo posto finale. Un risultato in linea con il campionato fatto dalla Lucchese?

"Credo di sì, anche se abbiamo perso qualche punto per strada, un po’ per sfortuna, un po’ per demerito nostro. Comunque sono stati centrati i due obiettivi della vigilia: salvezza anticipata e conquista di un punto in più rispetto allo scorso anno, come aveva auspicato il mister. A parte un paio di partite, la squadra è sempre uscita dal campo dopo aver dato tutto".

Come giudica il suo campionato?

"Non sta a me dirlo. Penso di aver dato il mio contributo. Potevo fare qualche gol in più rispetto ai tre finali. Ho messo la mia esperienza al servizio della squadra e in particolare dei giovani, come il mio compagno di reparto, Quirini. Volevo avvicinarmi a casa, anche se ero consapevole che sarei sceso di categoria, dopo gli ultimi anni trascorsi nel Cosenza, ma sono contento della scelta fatta, perché la Lucchese rimane una società che mantiene il suo fascino, anche se ultimamente è andata incontro a stagioni poco felici".

Play-off: era meglio, giocare il 30 aprile?

"Credo di sì. Se non altro saremmo arrivati al match con l’Ancona in condizioni psico-fisiche migliori rispetto all’avversario che avrà più tempo per risolvere al meglio le sue problematiche emerse nelle ultime giornate e culminate con il cambio di allenatore. Comunque è andata così. C’è poco da fare e molto da lavorare per essere pronti l’11 maggio ad uno spareggio ovviamente difficile".

Ma per la forza dell’avversario, che ha nella prima linea il suo punto di forza o anche per l’ambiente?

"Un po’ per tutte e due le cose. I tifosi avrebbero sicuramente preferito giocare a Pontedera, data la vicinanza, ma ci è toccata la squadra dorica che avrà il vantaggio di due risultati su tre ed il fatto di giocare in casa. L’ambiente potrà avere una qualche influenza, ma in campo ci saranno due squadre che faranno di tutto per vincere. Ricordo che, all’andata, la Lucchese disputò proprio al "Conero" uno dei primi tempi migliori della stagione, anche se, alla fine, tornò a casa a mai vuote".

Essendo una partita "secca", da dentro o fuori, quale dovrà essere l’atteggiamento giusto?

"E’ ovvio che, avendo un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria, dovremo affrontare la gara a viso aperto, ma con intelligenza, facendo molta attenzione a non prendere gol, perché, dopo, sarebbe un problema, ma essere pronti a colpire. Nella squadra ci sono solo sensazioni positive, anche se sappiamo benissimo che il pronostico pende dalla parte dell’Ancona per il suo miglior piazzamento finale. Il problema maggiore è, ora, quello di mantenere alta la concentrazione, cosa che stiamo facendo tutti i giorni da quando è terminato il campionato".

Si sente ancora "pantera" l’anno prossimo?

"Le confesso che un po’ mi manca la serie ”B” che spero di raggiungere, in tempi giusti, con la Lucchese; ma è chiaro che molto dipenderà dalle intenzioni della società, con la quale ci metteremo attorno ad un tavolo, una volta terminata la post season, per trovare l’accordo e andare avanti".

Emiliano Pellegrini