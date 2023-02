CUCCHIETTI: 4,5. Nella giornata-no della squadra ci finisce anche il portiere che non blocca la punizione di Senigagliesi.

QUIRINI: 5. Il giovanotto fa quel che può, anche se con poca lucidità.

TIRITIELLO: 4,5. Dispiace ammetterlo, ma, questa volta, il capitano commette incredibili errori banali che mettono in difficoltà anche i compagni.

BENASSAI: 4,5. Il compagno di reparto di Tiritiello è sulla stessa falsariga. Troppo lento e lezioso nel far ripartire l’azione.

ALAGNA: 5. Rilanci "sporchi" e grande difficoltà nelle chiusure.

TUMBARELLO: 5. Corre e prova a ricucire il gioco per le punte, ma lo fa in modo poco incisivo.

FRANCO: 5. Commette un’ incredibile ingenuità quando, prima di calciare la punizione a favore, tocca il pallone con le mani. Avrebbe potuto essere ammonito.

VISCONTI: 5. Poco incisivo nel dettare l’ultimo passaggio.

PANICO: 5,5. Appare ispirato, ma fa fatica a saltare in corsa il giovane Longobardi. Esce di scena alla distanza.

BIANCHIMANO: 4,5. Purtroppo il suo apporto in fase realizzativa è decisamente insufficiente. Continua a deludere.

FABBRINI: 5,5. Gioca da trequartista centrale, ma deve fare i conti con la marcatura rigida di Alfieri. La classe non si discute. E’ una spanna superiore a tutti, però, in categoria, più di un dribbling non te lo fanno fare.

ROMERO: 5. Cerca di sfruttare la sua elevazione, ma, spesso, è lui a commettere fallo.

BRUZZANITI: 6. Ha il merito di entrare subito in partita. Bello il suo quarto gol con un tiro ad effetto dalla media distanza che si insacca nel sette.

MASTALLI, DI QUINZIO e RAVASIO: sv. Giocano poco.

Emil. Pell.