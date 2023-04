Tiongik stravince la mezza Maratona

Paul Tiongik, keniano, forte atleta del Gp Parco Alpi Apuane - Team Ecoverde - Centilar, con il tempo di 1h 01’57“ ha vinto alla grande la mezza Maratona di Firenze, con arrivo solitario, in piazza Santa Croce, lasciando dietro di sé il connazionale Mwikya dell’Atletica Potenza Picena che ha corso in 1h 02’17“ e Grieco dell’Atletica Castello in 1h 06’ 30“. Nella XXXIX Firenze Half Marathon, di cui Tiongik ha abbassato anche il record, lo stesso Paul è stato protagonista di un singolare fuori programma. Infatti è arrivato alla partenza appena dieci minuti prima dello start perché il treno su cui viaggiava si era fermato ed è stato quindi costretto a prendere un convoglio successivo. Tiongik, però, non si è perso d’animo. Ha indossato maglia e pettorale, a pochi momenti dal colpo di pistola del via alla gara. Tra le donne, vittoria della keniota Teresiah Kwambok Omosa del Caivano Runners con 1h10’31“ in volata su Clementine Mukandanga, ruandese, che corre con il Gs Orecchiella Garfagnana.

Dino Magistrelli