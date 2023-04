Terzo posto e miglior difesa del campionato Per i Galaxy ora è tempo di amichevoli e tornei

Concluso il Campionato Toscano di baskin 2023 con i Galaxy di Porcari che mettono in bacheca un ottimo e meritato terzo posto. I ragazzi di Querci e Volpini sono stati protagonisti sul parquet di prestazioni convincenti e si sono distinti come miglior difesa del campionato. Ora è tempo di amichevoli e tornei e il prossimo è praticamente in ...casa, in occasione dell’evento "Porcari, a tutto baskin!" il 29 alle 9.30 al "Palacavanis" di Porcari. I Galaxy Baskin giocheranno un’amichevole contro la squadra studentesca dei I TUNSI 1B dell’ITET "Benedetti" di Porcari, realtà nata quest’anno grazie alla collaborazione tra l’associazione e lo stesso istituto. La manifestazione conclude il Progetto Galaxy Baskin School ’22-’23 e testimonia come uno sport inclusivo come questo si stia sempre più radicando nella comunità porcarese.

M.S.