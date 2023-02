Terza categoria

Nel girone "A" lo scontro d’alta classifica tra Diavoli Neri Gorfigliano e Atletico Castiglione finisce a reti bianche 0 a 0. Goleada del Coreglia in casa contro l’Aquila Sant’Anna: 6 a 0 (Romiti, M. Cardosi, R. Biagiotti, Silvestri, doppietta di Buono). Successo anche per il Ghivizzano contro il Baston Villa Qrv 2-0 (Remaschi, Ghafouri) e della Morianese sulla Folgore Segromino 2-1 (doppietta di Magaddino, Chelini). Pareggio a suon di gol tra Piazza "55" e New Team: 3 a 3 (doppietta su rigore di A. Malatesta; poi A. Cassettai, Bravi, Lemmi, autogol di M. Magazzini). Vittoria esterna per il Casciana Poggio sul campo del Real Academy Lucca 3 - (doppietta di Angelini, Del Giudice, rigore Vannucchi, Fabbri). Successo anche per il San Filippo 4-0 sul Casciana Poggio per 0 a 4 (Menicucci, N. Matelli, doppietta di Ghilarducci).

Classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 51; Ghivizzano 44; Atletico Castiglione 40; Piazza "55" 35; Morianese 32; New Team 31; Coreglia 28; Folgore Segromigno Piano 26; Casciana Poggio 25; San Filippo 19; Baston Villa Qrv 15; Cascio 13; Real Academy Lucca 8; Aquila Sant’Anna 6.

Nel girone "B", anche in questo caso il match di alta classifica tra Vorno e Massarosa, termina con un pareggio senza reti: 0-0. Vittoria esterna per il Valfreddana sul terreno del Sant’Alessio 2-0 (Cissè, Sillah). Nella zona bassa, il Filettole batte 3 a 2 la Calcistica Popolare Trebesto (Cerrai, Raffaelli, doppietta di D’Onofrio). Pareggio ricco di gol tra San Lorenzo e Angelo Bellani: 2-2 (Francesconi, Della Mora, M. Spitale, L. Spitale). Lo Spianate si aggiudica per 4 a 1 il derby contro l’Atletico Marginone (doppietta di Kishta, Miserendino, Domenici, Carrara).

Classifica: Massarosa 43; Sporting Camaiore 40; Pieve San Paolo 32; Vorno, Atletico Viareggio 30; Valfreddana 29; San Lorenzo, Spianate 28; Bargecchia 26; Stiava 24; Angelo Bellani 14; Calcistica Popolare Trebesto, Sant’Alessio 12; Filettole 9; Atletico Marginone 4.

Alessia Lombardi