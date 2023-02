Si è delineato il quadro della fase finale della Coppa provinciale. Dopo il pareggio a reti bianche tra Diavoli Neri Gorfigliano e Morianese, con la formazione garafagnina che ha staccato per prima il biglietto per la semifinale, assieme alla Montagna Seravezzina già qualificata, mercoledì sera si sono giocati gli altri quarti. Il match tra Ghivizzano e Folgore Segromigno Piano termina 1 a 1, con le reti di Pellegrini e Chelini. Forte del 5 a 2 conquistato all’andata, la Folgore Segromigno sarà l’altra semifinalista. Anche il Vorno accede alla semifinale, nonostante la sconfitta interna contro il Massarosa per 2 a 1, con le reti di Raggi e Larini per le versiliesi e di Tiberio per il Vorno (all’andata furono proprio i lucchesi ad imporsi per 2 a 0).

Archiviata la coppa, si torna a parlare di campionato. Nel girone "A" di Terza categoria si giocherà la sesta giornata. Tutte le gare si giocheranno alle 15 e la capolista Diavoli Neri Gorfigliano, fresca dell’accesso alle semifinali di Coppa provinciale, farà visita all’Atletico Castiglione. Anche la Folgore Segromigno Piano, altra semifinalista, giocherà in trasferta contro la Morianese. Le altre gare: Coreglia - Aquila Sant’Anna, Ghivizzano- Baston Villa Qrv, Piazza "55" - New Team, Real Academy Lucca - Casciana Poggio e San Filippo - Cascio.

Nel girone "B" la prima in classifica, il Massarosa, arriverà a Vorno alle 15. Il derby tra Atletico Marginone e Spianate si disputerà alle 15.30, mentre, alle 14.30, si affronteranno S.Alessio e Valfreddana. Alle 15 chiudono il quadro: Filettole - Calcistica Popolare Trebesto e San Lorenzo - Angelo Bellani.

Alessia Lombardi