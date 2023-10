Tersigni fa tremare la Cerretese: Vichi "Giocato una buona gara" per la Promozione

Ancora a segno Matteo Tersigni, classe 2002, al terzo gol stagionale e la forte Cerretese si è salvata solo all’ultimo minuto dalla prima sconfitta stagionale. Comunque un pareggio positivo alla luce anche di alcune assenze importanti come quelle di Pieretti per squalifica e Riccardo Biagioni e Grassi infortunati. Domani, intanto, il campionato incalza e il Castelnuovo scenderà di nuovo in campo, sul campo “Alberto Terni“ di San Romano contro il San Marco Avenza. "Abbiamo giocato una buona partita - commenta il dg Emanuele Vichi - cercando di non rischiare troppo, tenendo una posizione guardinga. La Cerretese ha pressato di più, ma senza impensierire più di tanto la nostra difesa. Poi Gianluca Camaiani, al termine di una bella azione, è stato messo giù in area e il successivo rigore trasformato da Tersigni ci aveva fatto pregustare la vittoria. Comunque un pareggio che rispecchia l’andamento della gara".

Dino Magistrelli