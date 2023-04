Terrasi campione d’Italia

Alessio Terrasi, palermitano, da alcuni anni portacolori del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar ha conquistato, a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, il titolo di campione italiano sui 50 km su strada, con il tempo 3h02’34“, che rappresenta anche il nuovo record societario.

"Un risultato straordinario – commenta il presidente Graziano Poli – che dà onore e lustro a tutta la nostra squadra ed è di stimolo e di esempio per i più giovani e per coloro che si avvicinano all’atletica e, soprattutto, al fondo, dove, insieme alle qualità fisiche, ci vuole determinazione, forza d’animo e concentrazione. Riuscire a correre per 50 chilometri, come tutti possono capire, non è semplice e, in queste prove, la forza fisica deve essere continuamente coniugata alla forza di volontà e alla mente. Alessio è un ragazzo straordinario che ci ha già dato tante soddisfazioni e tante altre ne arriveranno. Per la nostra squadra è un grande onore avere un campione del genere che, ogni domenica, indossa la maglia biancoverde del parco Alpi Apuane. Mi piace anche ricordare, in questo grande momento di gioia, che Alessio aveva già conquistato un altro titolo tricolore assoluto di maratona nel 2019".

Terrasi detiene, dal dicembre 2020, anche il record della società biancoverde nella maratona, con il tempo di 2h17’41”, fatto registrare a Reggio Emilia. L’atleta biancoverde ha tagliato il traguardo al quarto posto, ma primo degli italiani, conquistando, così, il titolo tricolore.

La gara di Castel Bolognese è stata vinta dal keniano Peter Wahore in 2h 49’24“, nuovo primato della corsa, davanti al francese Ruel e al giapponese Okayama, quest’ultimo campione del mondo sui 100 km. La 50 km in terra romagnola è una classica ultramaratona italiana che si svolge il 25 aprile di ogni anno. Fondata nel 1982 come Grande Maratona del Senio (46 km), nel 1983 prese l’attuale denominazione ed è una delle ultramaratone più vecchie d’Italia. Il percorso è stato ufficialmente omologato per i 50 chilometri nel 2006.

Nel dicembre scorso il forte atleta siciliano si era imposto nella maratonina di Pisa, coprendo la distanza di 21,095 chilometri in 1h.06’32”. Terrasi aveva preceduto il marocchino Youssef Khatoui della società Valcamonica e David Borg della Runcard. Infine, da sottolineare che Terrasi è bravo anche nella campestre e, di recente, ha contribuito alla conquista del secondo posto nazionale a squadre per i biancoverdi.

D. Magistrelli